تحديد موقف مبابي من خوض كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا

كشفت تقارير صحفية خارجية عن موقف كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد من خوض مواجهة برشلونة، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويواجه نادي ريال مدريد فريق برشلونة في الحادية عشرة مساء يوم السبت القادم، على ملعب لا كارتوخا، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأكد خورخي بيكون، الصحفي بشبكة ريليفو الإسبانية أنه على الرغم من استبعاد كيليان مبابي من قائمة فريق ريال مدريد لمباراة خيتافي في الدوري المحلي، إلا أنه سيكون جاهزًا لمباراة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكتب خورخي بيكون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صحيح أن كيليان مبابي ليس ضمن قائمة الفريق لمواجهة خيتافي، إلا أنه سيكون متاحًا في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في إشبيلية".

ويواجه نادي ريال مدريد فريق خيتافي في التاسعة والنصف مساء غدًا الأربعاء، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، لحساب منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز.