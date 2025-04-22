تعرف على حكام مباراة إنبي وحرس الحدود في كأس الرابطة

أعلن اتحاد الكرة مساء الإثنين، عن حكام مباراة إنبي وحرس الحدود التي ستقام مساء الغد الثلاثاء في بطولة كاس الرابطة.

ويدير المباراة الحكم نادر قمر الدولي ويعاونه شريف عبد الله ومحمد الحاج مساعدان، بالإضافة إلى محمود منصور الحكم الرابع.

وسيتولى إدارة غرفة تقنية الفيديو محمد عادل ويعاونه أحمد حامد فهيم.

وكان إنبي قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما تواجد في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تصدر الترتي بفريق طلائع الجيش برصيد 7 نقاط فقط، وودع الأهلي وفاركو هذه المجموعة بعدما احتلا المركز الثالث والرابع.