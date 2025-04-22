فاتي ويامال أساسيان في تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

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أعلن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام ريال مايوركا، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويواجه نادي برشلونة فريق ريال مايوركا في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مونتجويك، لحساب منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال مايوركا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: هيكتور فورت - إينيجو مارتينيز - إريك جارسيا - رونالد أراوخو

خط الوسط: بيدري - جافي - داني أولمو

خط الهجوم: أنسو فاتي - فيران توريس - لامين يامال.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كلًا من: إينياكي بينيا - كوشين - باو كوبارسي - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - جيرارد مارتن - باو فيكتور - فرينكي دي يونج - بابلو توري - فيرمين لوبيز - رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 73 نقطة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السابع برصيد 44 نقطة.