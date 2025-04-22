تنظيم ورشة عمل لتدريب منسقي المدارس للتسجيل على منصة شبكة اليونسكو في الفيوم

نظّمت إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم في الفيوم، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بهدف تدريب منسقي المدارس على كيفية التقدم والتسجيل على منصة شبكة اليونسكو، والانضمام إلى شبكة المدارس المنتسبة للمنظمة.

وحضر ورشة العمل، الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة فاطمة الماوردي، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، ومنسقي المدارس التي تقدمت بملفاتها للانتساب لشبكة اليونسكو، ومسئولي التخطيط الاستراتيجي بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن عدد المدارس التي تقدمت لانضمام مدارسها للشبكة العالمية مدارس اليونسكو (20 مدرسة)، مشيدًا بالجهد المتميز والتنظيم الجيد لورشة العمل.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المديرية لتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق مشاركة المدارس في البرامج التعليمية العالمية، بما يُسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر التربوية بمدارس الفيوم.