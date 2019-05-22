إصابة 4 رجال شرطة خلال احتجاجات أنصار المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الإندونيسية

أصيب أربعة من رجال الشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء، خلال المواجهات التى وقعت مع المحتجين من أنصار المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الإندونيسية برابوو سوبيانتو الذين كانوا يحتجون لليوم الثانى على التوالى على نتائج الانتخابات التى أعلنت رسميا أمس الثلاثاء وأسفرت عن فوز الرئيس الإندونيسى الحالى جوكو ويدودو بفترة رئاسية ثانية.

وذكر موقع ديتيك دوت كوم الإخباري الإندونيسى أن الإصابات لحقت بعناصر الشرطة الأربعة خلال قيامهم بمهام تأمين وحراسة تجمعات المحتجين.

ونقل الموقع عن بريبادا دامانيك أحد رجال الشرطة المصابين قوله إنه أصيب جراء قطع الزجاج المهشم والحجارة التى يقوم برشقها مثيرو الشغب.

واستمرت الشرطة في إقامة الحواجز في مواقع الاحتجاج.

وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 200 آخرين على الأقل في جاكرتا.

وتجمع المتظاهرون الذين يتهمون حكومة الرئيس الحالي جوكو ويدودو بتزوير الانتخابات لضمان إعادة انتخابه منذ أمس الثلاثاء أمام هيئة الإشراف على الانتخابات في جاكرتا.

وكانت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا قد أعلنت أمس الثلاثاء رسميا أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 5ر55% من الأصوات.

وحصل منافس جوكو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على 5ر44% من الأصوات، حسب الفرز النهائي من جانب لجنة الانتخابات العامة.

ورفض برابوو على الفور النتائج متهما الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح جوكو، وأشار إلى أن حملته تملك دليلا على "غش واسع النطاق".