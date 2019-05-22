مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في الصومال

ذكرت الشرطة الصومالية اليوم الأربعاء أن 12 شخصا على الأقل قُـتلوا، عندما انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية، مقديشو.



وقال مسؤول الشرطة، أحمد باشان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وقع انفجار ضخم عند نقطة تفتيش أمنية بمنطقة /بوندير/. لدينا حتى الآن 12 حالة وفاة، من بينهم ستة من أفراد الأمن، ومسؤولة عسكرية بارزة".



وأضاف أنه كان هناك أيضا قتلى بين المدنيين، وتابع أن عضوين بالبرلمان أصيبا.



وغطى دخان كثيف المنطقة بعد الانفجار، الذي ألحق أضرارا بالعديد من المباني المجاورة.



وتابع "كان هناك ازدحام مروري في المنطقة في ذلك الوقت" مشيرا إلى أن حصيلة القتلى ربما ترتفع.



أعلنت جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الاندلس التابعة لها.



وكثيرا ما تشن الجماعة هجمات داخل الدولة المضطربة الواقعة في شرق إفريقيا.