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زادت الصين من ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 6ر6 بالمئة في عام 2020، وهو أدنى معدل منذ سنوات، حيث يتعثر اقتصاد البلاد وسط جائحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا الارتفاع بنسبة أقل من التعزيزات الدفاعية في العام الماضي، بنسبة 5ر7 بالمئة، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتعد التوترات مع تايوان "التي تتمتع بحكم مستقل" والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي من بين الأولويات الدفاعية العليا لبكين.

وقال رئيس مجلس الدولة في الصين "لي كه تشيانج" اليوم الجمعة في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية "سنعارض بشدة ونردع أي أنشطة انفصالية تسعى إلى" استقلال تايوان".