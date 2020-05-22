تراجع نمو الاقتصاد التونسي في الربع الأول من 2020 تحت وطأة كورونا

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تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 7ر1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفسة الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة.

كما تراجع النمو بـ2 بالمئة عن الربع الأخير من 2019 تحت وطأة تداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد التي تسببت في تسريح عمال.

وسجل المعهد تراجعا في قطاعات الصناعات والخدمات والنقل وفي قطاع السياحة حيث تراجع عدد الليالي المقضاة في النزل في نفس الفترة بـ 23 بالمئة.

وكان البنك المركزي كشف عن تراجع عائدات القطاع السياحي المشغل لـ400 الف عامل، هذا العام وحتى العاشر من الشهر الجاري، بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحت وطأة الجائحة العالمية.

وتوقع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وقت سابق تراجع النمو هذا العام بسبع نقاط وارتفاع قياسي في نسبة التداين الخارجي.

ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 2019 الواحد بالمئة فيما توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 3ر4 بالمئة في 2020.

وقالت الحكومة إنها ستطرح في نهاية يونيو المقبل برنامجا سيحدد الاوليات القادمة للإنعاش الاقتصادي.