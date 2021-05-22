صادرات المنظفات تنخفض 3% خلال الربع الأول

انخفضت صادرات مصر من المنظفات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 60.68 مليون دولار في مقابل 62.55 مليون دولار.

كما تراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 7% لتسجل 57.04 مليون دولار في مقابل 61.48 مليون دولار، بحسب تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

وتراجعت صادرات الفحم الحجري والشموع المعدنية بنسبة 76% لتبلغ 4.21 مليون دولار في مقابل 17.79 مليون دولار، دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 3% لتبلغ 48.41 مليون دولار في مقابل 59.97 مليون دولار، وسجلت صادرات خامات الافلام نحو 10 آلاف دولار.