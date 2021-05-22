 صادرات المنظفات تنخفض 3% خلال الربع الأول - بوابة الشروق
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صادرات المنظفات تنخفض 3% خلال الربع الأول

محمد المهم
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 3:17 م

انخفضت صادرات مصر من المنظفات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 60.68 مليون دولار في مقابل 62.55 مليون دولار.

كما تراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 7% لتسجل 57.04 مليون دولار في مقابل 61.48 مليون دولار، بحسب تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

وتراجعت صادرات الفحم الحجري والشموع المعدنية بنسبة 76% لتبلغ 4.21 مليون دولار في مقابل 17.79 مليون دولار، دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 3% لتبلغ 48.41 مليون دولار في مقابل 59.97 مليون دولار، وسجلت صادرات خامات الافلام نحو 10 آلاف دولار.

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