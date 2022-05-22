رئيس مجلس الولايات الألمانية يزور رومانيا

يتوجه رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية بودو راميلوف، في زيارة إلى رومانيا بوصفه رئيس مجلس الولايات الألمانية غدا الاثنين.

وأعلن مكتب رئاسة حكومة تورينجن، في مدينة إرفورت اليوم الأحد، أن وفدا اقتصاديا وعلميا من الولاية الواقعة شرقي ألمانيا سيرافق راميلوف، المنتمي إلى حزب اليسار، خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

وأوضح المكتب أن سبب الزيارة التي جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة يتمثل في حلول الذكرى السنوية الثلاثين للتوقيع على معاهدة الصداقة الألمانية الرومانية، مضيفا أن جدول الزيارة في العاصمة الرومانية بوخارست يتضمن عقد عدة لقاءات من بينها لقاء مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا.

وأشار المكتب إلى أن هذا اللقاء سيتناول العلاقات الثنائية بين ألمانيا ورمانيا.

وذكر المكتب أن الزيارة تهدف أيضا إلى البعث بإشارة تضامن مع رومانيا التي آوت مئات آلاف اللاجئين القادمين من أوكرانيا المجاورة وذلك منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأفاد بأن المحادثات ستدور حول تماسك كل الدول الديمقراطية في فترات الحروب.