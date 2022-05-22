23 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الاهلي بالدوري

عاد عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه لملاقاة البنك الأهلي عصر غدًا الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين، لتراكم الإنذارات.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، قائمته التي ضمت 23 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبدالمنعم وعمر رضوان

في خط الدفاع .. عصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني ومحمد دسوقي

في خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد عبدالسميع وأحمد مصطفي ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي وعبدالرحمن مجدي

في خط الهجوم .. وجيه عبدالحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي ومروان حمدي وأبوبكر حمزة

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل مواصلة انتصاراته المحلية للتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب المسابقة خاصة وأن الفريق يحتل مركز لا يليق به على الإطلاق لإسعاد الجماهير التي تؤازره بشكل دائم من المدرجات.