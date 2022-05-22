اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران

تعرض أحد أفراد «الحرس الثوري» الإيراني لعملية اغتيال في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأحد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».



وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الحديث يدور حول «ضابط كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يحمل رتبة عقيد».



وأفادت مصادر إيرانية أن القتيل هو الضابط حسن صياد خداياري، وأضافت أن «قوات الأمن تطارد منفذي العملية في شوارع العاصمة الإيرانية».



وأوردت وكالة «إرنا» الرسمية أن «خداياري» اغتيل بخمسة أعيرة نارية نار، من قبل شخصين على دراجة نارية، بالقرب من منزله في شارع مجاهدين إسلام في طهران.



وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أصدر الحرس الثوري بيانا أكد من خلاله اغتيال أحد عناصره.



وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن «العقيد صياد خداياري، تعرض لجريمة إرهابية في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرقي طهران»، موضحة أن «الإجراءات اللازمة للتعرف على الجاني أو الجناة، واعتقالهم جارية وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك».