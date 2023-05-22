على مسرح فوزي فوزي الصيفي، انطلقت أمس الأحد، فعاليات العرض المسرحي "طوق" لفرقة أسوان القومية المسرحية، عن رواية "الطوق والإسورة" أشهر أعمال الأديب الراحل يحيى الطاهر عبد الله.

العرض دراماتورج محمد علي إبراهيم، أشعار محمد المصري، ألحان أندرو صبحي، ديكور شادي قطامش، مساعدو إخراج إسماعيل عمارة، أصولي مرعي، مخرج منفذ محمود فرح، إخراج إيهاب زكريا ياسين.

تدور أحداث العرض حول قصة متعددة الأجيال لعائلة مصرية تعيش في الصعيد "الكرنك في مصر" في معركة ضد الفقر، يهاجر الابن الأكبر وهو مراهق، بحثا عن وظيفة، يترك رحيله تأثيرا كبيرا على الأسرة، بينما يحارب الأب المرض، تأخذ الأم المريضة جزءا من المصاعب من رب العائلة، تزوج ابنتها من حداد، قامت الحدادة أخته بعمل السحر والشعوذة له لكي لا ينجب طمعا منها في الميراث، لكنها تطلق منه مع أن أمها دبرت أمر حملها من رجل في معبد، ومن خلال ذهابها الى الدجال والعراف داخل المعبد لتتبارك بالمساخيط، لكن تمرض فهيمة بالحمى وتموت بعد موت والدها، وتبقى حزينة مع الطفلة التي تكبر وتحمل من صديق طفولتها ابن الشيخ، ويعجز مصطفى البشاري عن قتلها ليحمى شرفه، لنجد مجموعة من الأطواق داخل العرض من جهل ومرض وخرافات وعادات عقيمة تطبق وتخنق كل أبطال العرض.

عرض "طوق" ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد، ضمن العروض المسرحية بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويستمر عرضه حتى ٣١ مايو الحالي.