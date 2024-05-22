غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة مودرن فيوتشر في الدوري

ضربت الغيابات قائمة الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها غداً الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب 11 لاعبا عن مواجهة مودرن فيوتشر وتعددت أسباب الغياب ما بين فنية أو لمواصلة التأهيل أو للإصابة.

ويتواجد الزمالك في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مودرن فيوتشر في المركز التاسع ولديه 30 نقطة.

غيابات الزمالك أمام مودرن فيوتشر

زياد كمال: «تراكم البطاقات الصفراء.»

مهاب ياسر – محمد عاطف – ترافيس موتيابا – محمود علاء: «أسباب فنية».

مصطفى الزناري - شيكابالا: «مواصلة التأهيل للتعافي من الإصابة».

أحمد فتوح: «الإصابة بألم في العضلة الضامة».

أحمد حمدي – محمود الونش – محمد عبد الشافي: «الإصابة بقطع في الرباط الصليبي».

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.