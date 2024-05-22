الحوثيون:6 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، تعرض مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرتها غربي اليمن لست غارات أمريكية بريطانية.

وذكرت الجماعة في بيان مقتضب نشرته عبر تلجرام، أن " العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي ب 6 غارات"، دون ذكر مزيد من المعلومات ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى عن نتائج هذه الغارات، بينما لم يصدر تعليق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا حول القصف.

ويقع مطار الحديدة في محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وهو متوقف عن العمل منذ بدء الحرب قبل نحو عشر سنوات، نتيجة تعرضه لدمار كبير جراء الصراع.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الجماعة إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز /إم كيو / فوق أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

ومنذ 12 يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا،بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.

يأتي ذلك وسط مساع دولية وأممية هادفة لتحقيق السلام في اليمن، ومنع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد العسكري.