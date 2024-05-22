 وزير خارجية فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات لكن الوقت غير مناسب الآن - بوابة الشروق
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وزير خارجية فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات لكن الوقت غير مناسب الآن

وكالات
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:56 م

قال وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، إن «الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات لكن الوقت ليس مناسبا الآن»، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.


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