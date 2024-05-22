صاروخ من لبنان يشعل حريقا في منزل شمالي الأراضي المحتلة

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أصاب صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، الأربعاء، منزلا في الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة، وفق إعلام عبري.

وقالت وكالة الأناضول، إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق على موشاف أفيفيم في الجليل الأعلى ما تسبب بوقوع أضرار واندلاع حريق.

يأتي هذا فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره بمواجهات مع جيش الاحتلال جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 310 منذ 8 أكتوبر الماضي.

والمواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال تأتي على وقع الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.