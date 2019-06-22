التحالف العربي يستهدف أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء ويقتل 8 في الضالع ويتقدم بالبيضاء

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعي في اليمن، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء، فيما قتل عدد من الانقلابيين في محافظة الضالع، وتقدم الجيش الوطني بمناطق في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية -حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت- إن "الغارات الجوية للتحالف استهدفت أهدافا عسكرية للميليشيات في معسكر (جربان) بمديرية (سنحان) جنوبي العاصمة صنعاء".

وفي محافظة الضالع، أفادت المصادر بمقتل 8 عناصر من الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران، جراء تدمير آلية عسكرية استهدفت بصاروخ موجه في منطقة "الزبيريات"، شمالي المحافظة، موضحة أن القوات المشتركة استهدفت الآلية عقب كسر زحف لمليشيات الحوثي باتجاه "الزبيريات"، حيث يسعى الانقلابيون لاستعادة المواقع التي خسروها في الأيام الماضية.

وفي سياق آخر، فجرت ميليشيا الحوثي جسر عبور في الخط العام بمنطقة "القراعية"، غربي مديرية قعطبة، والذي يربط بين محافظتي الضالع وإب.

وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات الانقلابية قطعت الخط العام في منطقة "سليم" غربي المديرية ذاتها، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية.