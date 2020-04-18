 ديملر الألمانية للسيارات تخطط لشطب 10 آلاف وظيفة إضافية - بوابة الشروق
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ديملر الألمانية للسيارات تخطط لشطب 10 آلاف وظيفة إضافية

دايملر
دايملر
فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 12:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 12:28 ص

يعتزم المدير التنفيذي لشركة دايملر الألمانية للسيارات أولا كالينيوس تطبيق برنامج جديد لخفض النفقات، ويدرس شطب عشرة آلاف وظيفة إضافية حتى عام 2025، حسبما ذكرت مجلة أوتوموبيلفوشه الألمانية نقلا عن مصادر بالشركة لم تحدد هويتها.

ونقلت وكالة بلومبرج اليوم الأحد عن أوتوموبيلفوشه أن الشركة تهدف إلى تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإلغاء وظائف في مجال البحوث والتطوير.

وكانت دايملر قد أعلنت من قبل في نوفمبر عن خطة لخفض قوتها العاملة بواقع 10 آلاف وظيفة حتى عام 2022، لتقليص نفقات العاملين بمقدار 4ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار).

وشككت دايملر، الذي كان عدد موظفيها يبلغ حوالي 299 ألف شخص بنهاية عام 2019، في التقرير. وقالت إننا "لم نعلن سوى عن رقم واحد وهو مبلغ 4ر1 مليار يورو في شكل مدخرات نستهدف تحقيقها".

وذكرت المجلة أيضا أن فولكس فاجن الألمانية للسيارات سستنقل جزءا من إنتاجها لسيارات النقل إلى بولندا وشطب حوالي 5 آلاف وظيفة في موقع إنتاجها الرئيسي في ألمانيا.


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