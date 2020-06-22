 موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3617 حالة - بوابة الشروق
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موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3617 حالة

شرطي مرور يضع كمامة يقف في أحد شوراع موسكو يوم 24 مايو 2020. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز
شرطي مرور يضع كمامة يقف في أحد شوراع موسكو يوم 24 مايو 2020. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز
موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 12:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 12:56 ص

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3617 حالة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن 20 شخصا فارقوا الحياة في موسكو، وجرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وقد ثبت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة إلى 3617 حالة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الفيروسات التاجية في روسيا، صباح الأحد، تسجيل 7728 إصابة جديدة بوباء كورونا، مقارنة بـ7889 إصابة أمس، ما رفع الإجمالي إلى 584680 حالة.


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