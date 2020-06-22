الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بتعزيز التجارة

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أكد بيان صادر عن الحكومة المركزية بالصين على أن قادة الصين والاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال محادثات جرت بين الجانبين على ضمان المنافسة العادلة وتعزيز حركة التجارة.

جاء هذا خلال لقاء بتقنية الفيديو بين رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن "لي" أبلغ القياديين الأوروبيين أن الرئيس شي جين بينج سيعقد لقاء معهم عبر تقنية الفيديو، دون تحديد موعد لذلك.

وذكرت بلومبرج أن الجانبين اتفقا على ضرورة تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمل على تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد، في محاولة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.

وأعربت الصين عن أملها في أن يواصل الاتحاد الأوروبي الاستثمار والإبقاء على الأسواق التجارية مفتوحة، إلى جانب تخفيف القيود على الصادرات إلى الصين.

كما اتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال تطوير اللقاحات والعقاقير.

كانت فون دير لاين قد قالت قبل انطلاق المحادثات إن هناك فرصة مطلوبة بشدة للمضي قدما في موضوعات مثل التجارة والبيئة وحقوق الإنسان.

كانت الصين والاتحاد الأوروبي قد بدآ في 2014 محادثات تستهدف الوصول إلى اتفاق كبير لتنظيم حركة الاستثمار بين الجانبين.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تسمح الاتفاقية المنتظرة بفتح السوق الصينية أمام المستثمرين الأجانب وضمان قدر أكبر من الشفافية وتوفير شروط عادلة للشركات الأوروبية التي تعمل في الصين في منافسة شركات صينية مدعومة من الدولة.