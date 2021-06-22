إحالة 36 من العاملين بالمركز الطبي بالدلنجات للتحقيق

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 36 موظفا بالدلنجات للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإداري.
وأجرت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بحملة تفتيشية لمتابعة سير العمل ببعض الجهات الخدمية.
ووجدت الحملة غياب 36 موظفا من العاملين بالمركز الطبي بالدلنجات بدون سند قانوني.
على الفور، قامت الحملة برفع مذكرة لمحافظ البحيرة الذى أحالهم للتحقيق.
ووجه محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.