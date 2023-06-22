ماكرون: نريد إرساء ميثاق يقاوم الفقر وتستفيد منه الدول المتأثرة بتغير المناخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تريد إرساء ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم؛ تستفيد منه كل الشعوب التي تتأثر بالتغيرات المناخية.

وأضاف «ماكرون» خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس: «القمة ستكون بها أجندة واضحة نوضح بها للعالم أهدافنا والموضوعات التي سيتم مناقشتها».

وأكمل: «فيما يتعلق بحماية البيئة، لدينا عدة تحديات تتصاعد، ولدينا إجراءات أخرى في هذا الصدد مثل قمة المناخ الـ28 بالإمارات وقمة مجموعة الـ20، ونعمل اليوم من أجل الوصول إلى أهداف صالحة لنا، وعلى الرغم من كل ما حققناه من أجل الحفاظ على التنوع الإحيائي نعرف أن هناك مخاطر وكوارث طبيعية».

وتابع: «العالم يعاني من صدمات، وجائحة كورونا عززت من كل هذه الصعوبات وكان هناك تعافي عالمي، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي زعزعت الاستقرار، وأدت إلى العالم المتصدع الذي نعيش فيه اليوم».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.