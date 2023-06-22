الإسكوا: مؤشر تنافسية المحافظات المصرية يحدد مواطن القوة لدفع عجلة التنمية الشاملة

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قالت رولا دشتي، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا، إن إطلاق الحكومة المصرية النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية يعكس رؤية مستقبلية ورغبة صادقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تساهم فى تحقيق التنمية.

وأكدت دشتى، خلال كلمتها فى حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية بحضور وزيري التخطيط والتنمية المحلية وعدد من المحافظين، أهمية مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات والمحليات في تحديد مواطن القوة وبلورة السياسات لدفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل تضمن النمو الشامل المستدام.

وأضافت الأمينة العامة للجنة "إسكوا"، أن تلك الخطوة تعد دليل على إلتزام الحكومة بتطبيق الحوكمة والمحاسبة وإشراك المواطنين فى رصد و تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وتابعت: "فخورون بمساهمتنا في هذه التجربة ونأمل أن تفتح المجال لتطبيقها فى بلدان أخرى فى المنطقة العربية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام".