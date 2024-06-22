22 شهيدا و45 جريحا جراء إطلاق مقذوفات قرب مكتب لجنة الصليب الأحمر بغزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليل الجمعة، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل ألحقت أضرارا بمكتبها في غزة الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين، وهو ما أدى أيضا إلى استشهاد 22 شخصا وجرح 45 آخرين.

وقالت اللجنة، في بيان على منصة إكس، إن المقذوفات ألحقت أضرارا بمكتب اللجنة الدولية الذي يحيط به مئات النازحين الذين يعيشون في خيام.

وأضافت أن هذه الواقعة تسببت في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني الواقع في المنطقة والذي استقبل 22 شهيدا و45 جريحا، لافتة الى وجود تقارير عن سقوط ضحايا إضافيين.

وقالت اللجنة في البيان: «سقطت مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار من مكتب ومساكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ظهر الجمعة».

وأفادت بأن إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من منشآت إنسانية يعلم أطراف النزاع بمواقعها وتحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح، يعرض حياة المدنيين وموظفي الصليب الأحمر للخطر.

وقالت اللجنة إن هذه الحادثة الأمنية الخطيرة هي واحدة من حوادث عدة وقعت في الأيام الأخيرة.

ففي وقت سابق طالت رصاصات طائشة مباني اللجنة الدولية، التي قالت: «نحن ندين هذه الحوادث التي تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر».