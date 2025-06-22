 مبعوث ترامب يطلب من ماسك إتاحة ستارلينك مجانا لسكان إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبعوث ترامب يطلب من ماسك إتاحة ستارلينك مجانا لسكان إيران


نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 2:26 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 2:26 ص

طلب ريتشارد غرينيل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيلون ماسك جعل الوصول إلى نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك مجانيا مؤقتا لسكان إيران.

وكتب غرينيل عبر منصة "إكس": "إيلون ماسك، هل يمكنك إتاحة ستارلينك مجانا في إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة؟".


وأضاف: "أصدقائي في إيران محرومون حاليا من الوصول إلى المعلومات، سأتبرع، وأعتقد أنه يوجد أشخاص آخرون سيفعلون ذلك أيضا".

في وقت سابق، صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، بأن خدمة الإنترنت في البلاد ستُستأنف مساء 21 يونيو.

ووفقا لبيان حكومي، فإن القيود المفروضة على الإنترنت في إيران منذ 18 يونيو تهدف "لمنع هجمات العدو".

 


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