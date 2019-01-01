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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر2 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 4ر728 مليار جنيه، وسط تداولات تجاوزت ملياري جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 8ر0% ليبلغ مستوى57ر 13684 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 04ر0%، ليبلغ مستوى 28ر531 نقطة.. وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 17ر0%، ليبلغ مستوى 7ر1374 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

يشار إلى أن البورصة المصرية غدا الثلاثاء، عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف التداولات بعد غد الأربعاء.