«ذا ليون كينج» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة والدراما والمغامرة "ذا ليون كينج" (الأسد الملك) إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.



وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، إيرادات بلغت 185 مليون دولار.



وتراجع للمركز الثاني الجزء السابع من سلسلة أفلام الحركة والمغامرة والخيال العلمي "سبايدر مان" والذي جاء تحت عنوان "سبايدر مان: فار فروم هوم" أو (سبايدر مان: بعيدا عن المنزل)، ويشارك في بطولته كل من توم هولاند، وصامويل جاكسون، وجيك جيلنهال وماريسا تومي، محققا إيرادات بلغت 21 مليون دولار.



واحتل المركز الثالث الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "توي ستوري" أو (حكاية لعبة)، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، محققا إيرادات بلغت 6ر14 مليون دولار.



وجاء في المركز الرابع فيلم الإثارة والرعب "كرول"، والذي يشارك في بطولته كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومورفيد كلارك، محققا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار.



وحل في المركز الخامس فيلم الكوميديا والخيال والموسيقى "يسترداي" أو (أمس)، والذي يشارك في بطولته هيماش باتيل وليلي جيمز وصوفيا دي مارتينو، محققا إيرادات بلغت 1ر5 مليون دولار.