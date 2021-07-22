حقق تامر حسني نسبة مشاهدة عالية بالكليب الجديد "صعبة"، تجاوزت 7 ملايين مشاهدة، بعد يوم واحد فقط من طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات المختلفة.

وأغنية «صعبة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير، ومهندس ديكور محمد مصطفى، وإنتاج حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وإخراج تامر حسني.

وتقول كلمات الأغنية: "في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام

عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة

حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز

أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا

بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة

جامدة، جامدة في الجمال والحسن

جامدة، أنت عاملة ضجة لا مينفعش

الكلام ده أنت صعبة، وجودك في الحياة

حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر

نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر

القلوب ما شاء الله أنت صعبة نار في قلبي

نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك".

وعلى صعيد آخر، أحيا النجم تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا ضخما ضمن موسم الماسة لصيف 2021.

وبدأ الحفل بهبوط تامر للجمهور من أعلى المسرح على ما يشبه بـ"سقالة" مغطاة بأضواء الليدات، ووسط أجواء حماسية مصاحبة لأغنية "قولني كلام"، التي زاد من قوتها المؤثرات البصرية وfire works للفنان أحمد عصام.