سكرتير اللجنة الأولمبية: تحقيق 3 أو 4 ميداليات لمصر في طوكيو سيكون أمرا عادلا

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والمتواجد مع البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو أن تحقيق 3 أو 4 ميداليات سيكون أمرا عادلا.

وقال العريان في تصريحات تليفزيونية لقناة "دي ام سي": "البعثة المصرية بخير بعد إصابة الخبير الهولندي لمنتخب الجودو بكورونا لكن جميع أفراد البعثة بخير وبصحة جيدة ونحن جاهزون لتمثيل مصر بصورة مشرفة في الأولمبياد".

وأضاف: "نتمنى تحقيق 3 أو 4 ميداليات في الأولمبياد وسيكون ذلك أمرا عادلا نتيجة الجهد المبذول في كل اللعبات".

وتابع: "نمتلك فرصة بالطبع في تحقيق ميداليات ولدينا 15 لاعب قادرين على المنافسة بقوة لتحقيق ميداليات، وإذا حققنا 3 أو 4 ميداليات سيكون ذلك أمرا عادلا".

وواصل :"لدينا في الكاراتيه على الصاوي وجيانا فاروق وفريال أشرف وهي اللعبة الأقرب لحصد الميداليات وفي الرماية عزمي محيلبة وفي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وفي المصارعة محمد إبراهيم كيشو وعبد اللطيف منيع وعلاء أبو القاسم في السلاح".

وأوضح :"لدينا العديد من الأبطال قادرين على المنافسة بقوة وحصد الميداليات، وتعرضنا للظلم بإيقاف مصر في لعبة رفع الأثقال وحرمنا ذلك من ميداليتن مؤكدتين لمحمد إيهاب وسارة سميرة، كما تم حرمان دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني من المشاركة في طوكيو بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية بسبب استبعادهم في تصفيات افريقيا نتيجة إصابة أحد أفراد مصر بكورونا".

وأتم عن فرص الخماسي الحديث: "الخماسي الحديث قادر على المنافسة في طوكيو فلدينا أحمد الجندي وأحمد أشرف ولديهم فرصة بالطبع وفي منافسات الرجال هناك 36 لاعب ويوجد من بينهم 12 لاعب فرصهم متساوية لذلك الجندي وأشرف لديهم الفرصة وأتمنى التوفيق لهم ولجميع أفراد البعثة".