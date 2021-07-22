اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

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كشف اتحاد الكرة، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، المقرر لها مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العام.

وسيدير اللقاء عبد العزيز السيد "حكم ساحة" ، ويعاونه كلا من أحمد حسام وتامر رشاد.

ويأتي صالح سلامة حكما رابعا ، وإبراهيم نور حكمًا للفيديو، وصبري إبراهيم مساعدا له.

ويدخل الأولى المباراة وفي رصيده 51 نقطة في المركز الثاني من 23 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك الذي لعب 27 لقاء.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر وبرصيده 25 نقطة من 26 مواجهة.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.