روسيا تبدي استعدادها لتوقيع اتفاق يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق مع أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بمرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مؤكدا أن موسكو لن تأخد خطواتها على عجل في هذا الأمر.



وأكد بيسكوف في تصريحات لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سافر إلى تركيا لتوقيع الاتفاق، مشددا على أهمية الإفراج عن الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية.



وتشير تقارير إعلامية روسية إلى أن هناك نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب.



وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أزمة الحبوب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما في طهران يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال إنه من المهم رفع الحصار عن طرق الإمداد.



كانت الرئاسة التركية أعلنت في وقت سابق اليوم أن من المقرر أن يوقع الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس أردوغان وممثلون عن روسيا وأوكرانيا اتفاقا في اسطنبول اليوم، يسمح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.



ويقضي الاتفاق بإنشاء مركز تديره الأمم المتحدة في اسطنبول للإشراف على صادرات الحبوب، وسيضم المركز ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا.



وأفادت تقارير بأن الأطراف المعنية اتفقت على أنه يجب إخضاع السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتفتيش لضمان عدم وجود أسلحة أو أي معدات عسكرية على متنها. كما سيجرى أيضا تفتيش السفن التي تحمل الحبوب عبر مضيق البوسفور في الاتجاه الآخر.