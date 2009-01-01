 العراق: مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بنزاع عشائري شمال شرقي بغداد - بوابة الشروق
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العراق: مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بنزاع عشائري شمال شرقي بغداد

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 2:07 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 2:07 م
أفاد بيان أمني عراقي اليوم الجمعة أن القوات الأمنية اعتقلت شخصين متهمين بقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار على خلفية نزاع عشائري في إحدى المناطق التابعة لمحافظة ديالى /57 كم شمال شرقي بغداد /. 

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين اثنين أقدما على فتح النار من بندقية نوع كلاشينكوف ، مما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين بعد مهاجمة عجلة كانت تقلهم وحرقها في ناحية المنصورية بقضاء الخالص في محافظة ديالى.

وذكر  البيان أن المعلومات تشير  إلى أن الحادث جاء على خلفية نزاع عشائري.

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