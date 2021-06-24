4 فصول محو أمية لذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة بمراكز شباب الجيزة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ اختبارات فصول محو الأمية بمشروع "المصريين يتعلمون" دورة يوليو ٢٠٢٢ ممثلة بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ومديرية الشباب والرياضه بالجيزة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف لاستثمار طاقات الشباب في تطوير وتنمية المجتمع والمساهمة في القضاء على الأمية عن طريق فتح فصول لمحو الأمية على مستوى مراكز الشباب بكافة المحافظات من أجل تعليم الكبار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت المديرية، إلى أن إدارة شمال التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ولأول مرة على مستوى الجمهورية، تحتوي على 4 فصول لذوي الهمم وقصار القامة بالإدارات الآتية "أوسيم والعجوزة والهرم والحوامدية ومنشاة القناطر وشمال والبدرشين".