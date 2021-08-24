لابورت يفوز بالمرحلة 19 من سباق فرنسا للدراجات

حقق كريستوف لابورت فوزا فرنسيا متأخرا في سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس) رقم 109.

وقال لابورت عن أول فوز له في مرحلة "جراند تور: "من الصعب إدراك ذلك، لكنني سعيد للغاية".

وأضاف: "كنت بالفعل سعيدا للغاية بهذا السباق رغم أنني لم أحقق نتيجة لنفسي، الآن الفريق منحني الفرصة للفوز في تلك المرحلة، أنه شيء استثنائي أن أحقق الفوز بعدما جئت ثانيا مرتين في الماضي".

وتابع: "من المهم أن يكون هنا فوزا لفرنسا، إن كان ذلك سيجعل الحاضرين وعائلتي سعداء، فسأكون أنا كذلك".

وواصل الدنماركي جوناس فينجيجارد تصدره للترتيب العام للسباق بفارق أكثر من ثلاث دقائق، وإن كان قد خسر بفارق خمس ثوان لصالح السلوفيني تادي بوجار والذي انطلق في نهاية سباق اليوم واحتل المركز الخامس، فيما سيتم حسم الأمور في سباق غد السبت قبل الختام في باريس.