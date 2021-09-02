وزارة الدفاع الروسية: مقتل مراسل سبوتنيك في قصف أوكراني بالذخيرة العنقودية على زابوريجيا

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أكدت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، مقتل مراسلها العسكري روستيسلاف جورافليوف، في قصف أوكراني على مقاطعة زابوريجيا.

وأشارت الوكالة، إلى أن القصف وقع في منطقة بياتيخاتكي، حيث تعرضت مجموعة من الصحفيين لإطلاق النار.

ووفقا للمصادر، أصيب صحفي من صحيفة إزفستيا، وأصيب مصور الوكالة كونستانتين ميخالشيفسكي في القصف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب 4 صحفيين بدرجات متفاوتة".

وأضافت: "أنه في 22 يوليو استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة من الصحفيين".

ولفتت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين، إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".

ووصفت الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين بأنها تتراوح بين المتوسطة والمستقرة، ولا يوجد ما يهدد حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".