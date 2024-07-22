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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، بإصابة فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف البلدات الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد دقائق من إعلان الاحتلال بدء عملية جديدة بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أوردت "الجزيرة" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة.

كما وجه جيش الاحتلال النازحين في عشرات الأحياء بالتوجه نحو منطقة المواصي في خان يونس باعتبارها "منطقة آمنة".

وبعد بدء عملية رفح في مايو الماضي، نزح مرة أخرى آلاف الفلسطينيين نحو خان يونس عقب إعلان جيش الاحتلال إنهاء عمليته بالمنطقة، ليبنوا خيامهم وسط ركام منازلهم مع شح المساعدات نتيجة إغلاق معبر رفح.