ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة منذ 7 أكتوبر إلى 9760

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون».

ونوهت في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات: رام الله، وبيت لحم، وطولكرم.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بلغت نحو 9760.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.