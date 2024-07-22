وليد صلاح الدين: المنافسة على الدوري ستكون بين 8 أندية في الموسم المقبل

يرى وليد صلاح الدين، نجم الكرة المصرية السابق، أن مواصلة بيراميدز تصدره لجدول الدوري وصراع الأهلي للحاق به، يزيد من قوة التنافس بين الأندية على اللقب، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الدفاع الجوي بالأسبوع الـ31 من المسابقة.

صرح نجم الأهلي خلال ظهوره على قناة أون تايم سبورتس لتحليل المباراة:" قوة أي دوري في العالم معياره في عدد الأندية المتنافسة على اللقب، لذلك الدوري الإنجليزي هو الأقوى نظرًا لوجود منافسة شرسة كل موسم بين مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي".

أضاف:" المنافسة على درع الدوري ستكون مشتعلة في الموسم المقبل مع تواجد بيراميدز وعودة الزمالك لقوته المعتادة واستمرار المصري في التواجد بين الأندية الكبار وهناك أيضًا فرق تقدم مستويات قوية في الموسم الجاري منها سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وزد وسموحة".

أتم:" أتوقع أن الموسم المقبل سيكون هناك من 7 إلى 8 أندية تتنافس للتتويج بلقب الدوري، مع عودة الأندية الجماهيرية في مقدمتهم الإسماعيلي والاتحاد السكندري".