محمد نور يطرح البوستر التشويقي لأحدث ألبوماته هو في كدة لصيف 2024

طرح منذ قليل النجم محمد نور البوستر التشويقي لأحدث ألبوماته بعنوان "هو في كدة"، والذي من المقرر طرحه خلال صيف 2024 لمحبيه وجمهوره على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

ويقوم خلال الأيام القادمة بطرح أول أغاني الألبوم "هو في كدة" من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو. يضم الألبوم عددًا من الأغاني التي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

مع العلم أن محمد علام يحضر لعدد من المشاريع الغنائية خلال صيف 2024 مع عدد من نجوم الغناء، منهم أمير الغناء العربي هاني شاكر، والنجم محمد نور، والنجمة مروة نصر، والنجم كريم محسن، وفريق بلاك تيما، وعدد من أشهر نجوم الغناء. ويعقدون عددًا من الجلسات الفنية للاستقرار على الأعمال التي سيتم طرحها للجمهور خلال الفترة القادمة.