بيلوسي تؤيد ترشيح هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب بايدن

أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة وأحد الأصوات البارزة في الحزب الديمقراطي ، عن تأييدها لخوض كامالا هاريس انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 ، لتنضم بذلك إلى حملة ديمقراطية لدعم نائبة الرئيس لشغل المنصب الشاغر الذي تتولى بيلوسي المساعدة في التنسيق له.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي قولها في بيان لها اليوم الاثنين:" علينا أن نتوحد وأن نمضي قدما لإلحاق هزيمة فادحة بدونالد ترامب وأن ننتخب بحماس كامالا هاريس لمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

يشار إلى أن كلا من بيلوسي - المرأة الأولى والوحيدة التي تولت منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي - وهاريس من منطقة "كاليفورنيا باي" وهما تعرفان بعضهما البعض منذ سنوات.

كما أن بيلوسي عملت من خلف الكواليس لتشجيع وتوجيه

النواب الديمقراطيين للضغط على بايدن /81 عاما/ للانسحاب من محاولة إعادة انتخابه بعد أدائه الكارثي في المناظرة مع ترامب، مما أثار المخاوف بشأن حالته الذهنية وقدرته على الفوز بولاية أخرى.

ويشار إلى أن بيلوسي /84 عاما/ استقالت من منصب رئيس مجلس النواب في عام 2022 ، قائلة إنها تريد إفساح المجال لجيل جديد من قادة التشريع الديمقراطيين.