انضم الفنان أحمد سعد إلى قائمة الفنانين المصريين الذين قدموا عروضاً لجمهور السعودية، وذلك بعد أن تصدر اسمه الترند عقب انتشار فيديو له من الحفل الغنائي الذي أحياه في المملكة العربية السعودية أمس.

تضمن الفيديو مفاجأة أعدها أحمد سعد لجمهوره السعودي، حين أعلن عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة مخصصة للشعب السعودي، وقام بغناء جزء منها، وجاءت كلماتها كالتالي:

سعودي وأسمر وعيونه خضرا.. تتشدله من أول نظرة.. لو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران.

وبمجرد انتشار الفيديو وصورة لأحمد سعد وهو يرتدي الجلباب الأبيض والعقال السعودي، تعرض الفنان لحملة هجوم شديدة، حيث اتهمه البعض بالمزايدة في مجاملة الجمهور السعودي لكسب رضاه، خاصة أن كلمات الأغنية تشير إلى "عيونه خضرا"، وهو ما يتنافى مع الشكل المعتاد للرجل السعودي. كما تلقى أحمد سعد انتقادات لاذعة لارتدائه الجلباب والعقال السعودي، رغم أنه ليس المطرب الوحيد الذي فعل ذلك، فقد سبقه المطرب الكبير عبد الحليم حافظ، الذي أحيا حفلاً غنائياً بالكويت عام 1965 وهو يرتدي الجلباب الأبيض والغترة والعقال، وجلس على الأرض وسط عدد من العازفين الكويتيين تحيةً لأهل الكويت.

واقعة محمد الحلو في حفل كاسيت 90 بالسعودية

يأتي الهجوم الذي تعرض له أحمد سعد في سياق الحساسية المفرطة التي يظهرها عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا تجاه أي مطرب يقدم عروضاً لجمهور غير مصري. فقد تعرض محمد الحلو لحملة هجوم مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في حفل "كاسيت 90" الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من نجوم التسعينات، مثل حميد الشاعري، وهشام عباس، ومصطفى قمر، وحسام حسني، ومحمد محيي، وسيمون.

ورغم تألق محمد الحلو في الحفل وإشادة الجميع بأداءه وأغانيه الجميلة التي دفعت الجمهور للتفاعل معه، إلا أنه عند غنائه لتتر مسلسل "زيزينيا" الشهير، الذي كتبه الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ولحنه الراحل الموسيقار عمار الشريعي، قام الحلو بتغيير كلمة في التتر، حيث غنى "وعمار يا سعودية يا جميلة يا مارية" بدلاً من "وعمار يا إسكندرية"، مما عرضه لانتقادات شديدة من قبل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، الذين غضبوا لما فعله بالأغنية المرتبطة بإسكندرية المدينة القريبة لقلوب المصريين جميعاً.

وشهد الحفل ذاته قيام الفنان مصطفى قمر بتغيير كلمة "العطارين" إلى "السعودية" في مقطع أغنية "سبع سنين في العطارين" لتصبح "سبع سنين في السعودية" تحية لجمهور المملكة، مما عرضه أيضاً لانتقادات.

كما تعرض المطرب محمد فؤاد لحملة شرسة عندما جامل الجمهور السعودي ببعض الكلمات في الحفل الذي أحياه بالمملكة. على الرغم من أن العديد من المطربين العرب قدّموا عروضاً لمصر والمصريين في السابق، مثل نانسي عجرم وحسين الجسمي، وأيضاً صباح وفريد الأطرش قديما وغيرهم.