تحويل بعض المتغيبين عن العمل في الوحدات الصحية بالغربية إلى التحقيق

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاتنين، الوحدات الصحية بقرية دفرة، وقرية نفيا التابعة لمركز طنط؛ لمتابعة سير العمل وتواجد القوى البشرية.

وأكد "بلبل"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الجولة جاءت بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظة الغربية؛ لمتابعة أنشطة المستشفيات والوحدات الصحية، وجاهزيتها لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة الغربية، مشددا على حسن معاملة المواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال جولته العيادات الخاصة بطب الأسرة، وغرفة الاستقبال والطوارئ والعيادات المسائية، وعيادات الأسنان، ومتابعة الأعطال، وغرفة المشورة، ومتابعة المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة ومتابعة الترددات، وغرفة الملفات وحركة دوران الملف، ومدى توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية بالصيدليات التابعة للوحدات، والمعامل ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة، والخدمات الوقائية ومنها التطعيمات، ومتابعة ترصد الأمراض المعدية.



وأكد تحويل المتغيبين للتحقيق، ومتابعة تفعيل وانضباط بصمة الحضور والانصراف ببعض الوحدات الصحية بالغربية؛ تمهيدا لتعميمها علي جميع المنشآت الصحية، وتقديم الخدمات الطبية التي يتلقاها المريض بجودة عالية، لرفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة الغربية للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.