مقتل شخص وإصابة 2 من الحزب القومي السوري في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أفاد مصدر عسكري لبناني، بمقتل شخص وإصابة 2 من الحزب القومي السوري في استهداف إسرائيلي لمنزل في بلدة شيحين جنوب لبنان، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الغارة التي نفذها طيران الاحتلال في بلدة شيحين استهدفت منزلاً في البلدة.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى البلدة، لافتة إلى أن الغارة أدت إلى وقوع إصابات، دون تحديد لعددها.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية والمُسيرات الإسرائيلية غارات عنيفة استهدفت بلدتي شيحين وياطر، وأسفرت عن عدد من الإصابات.

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي كفر كلا والعديسة، تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية.



