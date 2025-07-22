المجلس التصديري للأثاث يؤهل 30 شركة مصرية لغزو الأسواق الكينية

أعلن المجلس التصديري للأثاث وشركة " O trade “ ، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل 30 شركة مصرية متخصصة في صناعة الأثاث لاقتحام السوق الكيني والأسواق الأفريقية الواعدة.

وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الشراكة في إطار جهود مكثفة لتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في القارة السمراء، وذلك من خلال برنامج تدريبي وتأهيلي مكثف يستمر لمدة أربعة أشهر.

وصرح مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، قائلاً: "تعد هذه الشراكة مبادرة محورية وخطوة هامة ضمن استراتيجيتنا لتنمية صادرات الأثاث المصري.

وتابع حديثه أن المجلس يسعي من خلال التعاون مع "O trade" إلى تزويد 30 شركة مصرية بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم آليات السوق الكيني على أرض الواقع، وتلبية احتياجاته المتنوعة."

وأضاف عرفات ان التعاون بين الجانبين يتضمن تنظيم ورش عمل مكثفة مع الشركات المصرية المستهدفة، من أجل تعريفها بمتطلبات الدخول والنجاح في هذه الأسواق.

وأشار عرفات إلى أنه من أجل تعزيز هذه المبادرة بشكل عملي فإنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية للعاصمة الكينية نيروبي في شهر نوفمبر المقبل للشركات التي سوف تستوفي الشروط، حيث سيتم مساندة الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق الحيوية."