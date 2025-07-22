جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم طوباس وطمون شمالي الضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة طوباس وبلدة طمون شمالي الضفة الغربية، وشرع بمداهمة عدد من المحال والمنازل الفلسطينية.

وذكر شهود عيان للأناضول أن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون إلى الجنوب من المدينة.

وأوضحوا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية نحو طوباس وطمون وسط تحليق مكثف لطائراته الاستطلاعية.

وقالوا إن الجيش شرع بمداهمة محال ومنازل فلسطينية.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.