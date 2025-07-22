تفقد الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشاريع التخرج المبتكرة بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

ورافق الدكتور محمود سليم خلال جولته الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتور أحمد عطا، الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات ونائب محافظ الغربية السابق، والدكتورة ولاء نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر السمدوني، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شهيرة شرف الدين رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتورة مي مدكور منسق مقرر مشروع التخرج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية، وعدد من المحكمين الخارجيين بالجامعات المصرية.

وتركزت المحاور الرئيسية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة المعمارية على توطين المشروعات الحرفية والصناعية بمحافظة الغربية، بهدف بناء قواعد اقتصادية قوية تعتمد على الموارد المحلية المتاحة بالمحافظة، مثل الكتان والياسمين.

وتهدف تلك المشاريع الرائدة إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

من جانبه أشاد الدكتور محمود سليم بالمستوى المتميز للمشاريع المقدمة والأفكار الإبداعية التي تعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات المجتمع والتحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعد نموذجًا يحتذى به في ربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات التنمية الشاملة، وتعزز من دور الجامعة كقاطرة للتقدم والتطوير في المحافظة.

من جهته، أعرب الدكتور محمود عيسى عن تقديره للجهود المبذولة من قبل طلاب وأساتذة كلية الهندسة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية لجهود المحافظة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

كما تفقد الحضور، مشاريع تخرج طلاب قسم الهندسة الميكانيكية، والتي عكست بدورها حلولًا مبتكرة في مجالات الطاقة، التصنيع، والميكاترونكس، مما يبرهن على التنوع والعمق البحثي الذي تقدمه الكلية.

وأكدت جامعة طنطا التزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، وتشجيعهم على تقديم حلول عملية ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.