مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي التحالف الوطني لانتخابات الشيوخ في الأقصر

شهدت المدينة الشبابية بالطود في محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، انعقاد مؤتمر جماهيري موسّع لدعم مرشحي التحالف الوطني ضمن القائمة الوطنية المشتركة، وذلك في إطار استعدادات القوى السياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

جاء المؤتمر بمشاركة واسعة من أعضاء الأحزاب المنضوية تحت راية التحالف، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنظيمية، حيث أكد المشاركون دعمهم الكامل للمرشحين المتوافق عليهم ضمن تحالف سياسي يضم أطيافًا متعددة، في مشهد يعكس وحدة الصف وتكاتف القوى الوطنية خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وتخلل المؤتمر دعوات مفتوحة للمواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، باعتبارها مسؤولية وطنية وحقًا دستوريًا لا يجوز التهاون به، مؤكدين أن الإقبال على صناديق الاقتراع يُسهم في الحفاظ على استقرار الدولة واستكمال خطط التنمية الجارية.

كما استعرضت الكلمات برنامج التحالف وأبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية دعم مرشحي التحالف لضمان استمرارية العمل الوطني في مختلف القطاعات.

من جانبهم، شدد مرشحو التحالف الوطني على التزامهم التام بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدين أن خطابهم الانتخابي يستند إلى رؤية مسؤولة تُقدّم مصلحة الوطن والمواطن على أي اعتبارات سياسية أو حزبية.