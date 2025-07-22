 البرتغال تُشيد بدور المغرب الإقليمي وتدعم مبادرات محمد السادس لدعم إفريقيا الأطلسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرتغال تُشيد بدور المغرب الإقليمي وتدعم مبادرات محمد السادس لدعم إفريقيا الأطلسية

مروة محمد
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 10:13 م

أشادت البرتغال، باعتبارها دولة أطلسية، بالمبادرات التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح القارة الإفريقية، خلال لقاء جمع وزير خارجيتها باولو رانجيل، بنظيره المغربي ناصر بوريطة في لشبونة.

وجاء في بيان مشترك أعقب الاجتماع، أن البرتغال تُثمن مبادرات الملك المغربي، وعلى رأسها "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية"، و"المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي"، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب.

وأكد الوزير البرتغالي على أهمية الدور الذي تلعبه الرباط كقوة تنموية داعمة للاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة، مشيرًا إلى الإصلاحات التي أنجزها المغرب بقيادة محمد السادس.

وشدد البيان المشترك على التزام البلدين بلعب دور بنّاء في تعزيز الاستقرار والسلم والأمن بمنطقتيهما، وأكدا تمسكهما بمبادئ الحلول السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

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