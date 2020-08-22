ننشر نتيجة انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس نقابات أطباء الأسنان الفرعية

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حصلت "الشروق" على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة لأطباء الأسنان التي أجريت أمس، وذلك بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها.

وجاءت النتيجة كالتالي:

نقابة أطباء أسنان القاهرة:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور وليد حسن محمد، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور طارق سيد محمد، وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور حازم عزت عبد الوهاب.

نقابة الإسكندرية:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور وليد فؤاد الديب، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور محمد ابراهيم بسيوني وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمد مصطفي محمد.

نقابة الجيزة:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور مجدي صلاح الدين كامل، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور عزة شحاته عبد العزيز وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور احمد صلاح كمال محمد الشيال.

نقابة بورسعيد:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور علي حسن محمد فرج الله، عضو فوق ١٥ سنة الدكتور ياسر ابراهيم عبد العليم وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور حسن محمد كمال شرابي.

نقابة السويس:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور سكينه عبد الصادق عبد الهادي وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور لطيفة إبراهيم يوسف والدكتور خالد محمد يوسف أحمد، وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور إدوارد اميل ادوار متي.

نقابة دمياط:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور طارق عبد الفتاح علي الزكى، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور محمد السيد عوض جبر، وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور احمد محمد المتولي أحمد والدكتور محمد عبد الرحمن عبد اللطيف الشريف.

نقابة الدقهلية:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور حاتم عطا المتولي، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور محمد رجب عطية عبد المنعم، وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمد عابد أبو شبانه أحمد.

نقابة الشرقية:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور خالد احمد محمد عامر وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور محمد أمين طلبة وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور أحمد سيد أحمد نصر.

نقابة القليوبية:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور زكي حلمي زكي خليل وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور عمرو توفيق محمد السيد سليمان، وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور أمير حامد جودة عبد الرحمن.

نقابة كفر الشيخ:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور أحمد محمد فاضل محمد وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور عبدالحميد عبداللطيف وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور أحمد السيد إسماعيل أبو شادي.

نقابة الغربية:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور فتحي محمد أحمد فايد وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور عاطف إبراهيم مرزوق وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمد حامد الفرارجي.

نقابة المنوفية:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور أحمد عبد العظيم متولي علام وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور محمد عبد السلام محمد وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور طارق علي أبو النصر.

نقابة البحيرة:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور ايناس السيد متولي زغلول وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور محمد محمد حنفي حامد وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمد هشام شلقامي.

نقابة الإسماعيلية:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور ياسر محمد مسعود، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور ضياء الدين عمر رفعت، وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمد سراج الدين منير.

نقابة بني سويف:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور أحمد فؤاد صدقي، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور ماجد صبحي مرقص وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمود حسين جمعة.

نقابة الفيوم:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور علاء علي أحمد عبدالله، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور حنان محمد أحمد محمد وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور أحمد سيد قرني محمد.

نقابة المنيا:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد خديوي حسين وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور نهاد سيد رجاء وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور صموئيل بطرس كمال.

نقابة أسيوط:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور أبوبكر محمد محمد، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور طاهر شريف عبداللاه محمود وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمود عصمت بخيت محمد.

نقابة سوهاج:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور أيمن عبدالجليل عبدالموجود، وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور أسامة مصطفي خليفة، و عضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمد ممدوح عبد المعطي.

نقابة قنا:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور خالد محمود حسين وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور صلاح أحمد حسين وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور أحمد محمد طلعت إسماعيل.

نقابة أسوان:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد صبحي عمر وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور محمد سليم محمد عبدالحليم وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور طارق ثروت أحمد حسن.

نقابة البحر الأحمر:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور مصطفي رمضان محمد علي وعضو فوق ١٥ سنة لا يوجد مرشح وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور يوسف عبداللطيف محمد الديب.

نقابة الوادي الجديد:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد محمود أبوبكر وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور حسام جلال عبدالعاطي وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور عبدالله كامل عبدالله.

نقابة مرسي مطروح:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور عمر داره سعد كريم وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور لا يوجد مرشح.

نقابة شمال سيناء:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور أمينه منصور إبراهيم وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور وائل كمال سلامة أحمد وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور محمد محمود عبداللطيف.

نقابة جنوب سيناء:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد سعيد محمود وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور اشرف محمد سليمان وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور أسماء طه يس طايع.

نقابة الأقصر:

رئيس النقابة الفرعية الدكتور محمد ضياء الدين محمد وعضو فوق ١٥ سنة الدكتور ألبير اسحاق اقلاديوس وعضو تحت ١٥ سنة الدكتور بلال محمد السيد

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